سياسة
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الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى هُدنة إنسانيّة فورية في قطاع غزة
أعلن الاتحاد الأوروبي مجدداً دعوته إلى هدنة إنسانية "فورية" في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية في القطاع، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة بما فيه المستشفيات والأماكن التي تؤوي النازحين.
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى هُدنة إنسانيّة فورية في قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة / صورة: AA
15 نوفمبر 2023

جدّد الاتحاد الأوروبي ليل الثلاثاء-الأربعاء دعوته إلى إعلان هدنة إنسانية "فورية" في قطاع غزة، حسب تصريح لمسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيب بوريل.

وقال بوريل في منشور على منصة إكس: "أشارك الأمين العامّ للأمم المتحدة الذي أعرب عن بالغ حزنه إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح في عديد من المستشفيات في غزة، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف بوريل: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية".

والأحد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلان هدنة "عاجلة" وفتح ممرات إنسانية في القطاع.

وفجر الأربعاء اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

وفي مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ أيام يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته "حكومة غزة" وحركة حماس مراراً.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، ما يفاقم من الوضع الكارثي، بخاصة في الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.

ومنذ 40 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة استُشهد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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