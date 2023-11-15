انطلقت في إسطنبول، الثلاثاء، محاكمة 57 متهماً بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بجمع معلومات سرية عن تركيا ومؤسساتها، والإعداد لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في البلاد.

وحضر المتهمون المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، ورفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم.

ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع لدفاع المتهمين عن أنفسهم، اليوم الأربعاء.

وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأفادت اللائحة بأن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بُعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بُعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية".

وأشارت إلى أن التواصل الأول جرى عبر تطبيقَي واتساب وتليغرام وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ليستمر التواصل لاحقاً عبر تطبيقَي واتساب وتليغرام. لافتةً إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقاً.

وأوضحت "وجود دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل".

ويطالب الادّعاء العام بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاماً بتهمة "الحصول على معلومات سرّية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري".