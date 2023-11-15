أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرُّض قواعدها المتمركزة في سوريا والعراق لـ55 هجوماً، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات من جنودها.

وأفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأن قواعد بلادها في العراق تعرضت لـ27 هجوماً، وفي سوريا لـ28 هجوماً، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول حتى اليوم.

وأوضحت أن 59 من عناصر قوات بلادها أُصيبوا بجروح خفيفة في هذه الهجمات، وأنهم عادوا جميعاً لأداء مهامهم في القواعد.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وحمّلت سينغ جماعات موالية لإيران مسؤولية تنفيذ هذه الهجمات، مؤكدة أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على استهداف قواعدها.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفّذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل" في حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أيَّدت وموَّلت العدوان الإسرائيلي والحصار الكامل لقطاع غزة. كما عارضت وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إليه.

ومنذ 40 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة استُشهد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية الفلسطينية.