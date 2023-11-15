سياسة
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في قمة مرتقبة.. بايدن يلتقي نظيره الصيني والحرب على غزة ضمن المحادثات
من المقرّر أن يعقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، الأربعاء، قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام، فيما كشف مسؤول أمريكي أن بايدن سيعرض أمام شي فرص دعم إسرائيل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
في قمة مرتقبة.. بايدن يلتقي نظيره الصيني والحرب على غزة ضمن المحادثات
بايدن وشي جين بينغ يجتمعان للمرة الثانية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2023

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) ولقاء نظيره الأمريكي جو بايدن في قمّة بالغة الأهمية.

ومن المقرّر أن يعقد رئيسا أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الأربعاء، قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام، وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكّد من عدم خروجه عن السيطرة.

في السياق، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن جو بايدن سيُجري محادثات بخصوص الأزمة في إسرائيل مع شي جين بينغ.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة ترحب بالفرص المتاحة أمام الصين لدعم إسرائيل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وفق ما نقلت رويترز.

وتعود آخر زيارة لشي إلى الولايات المتحدة إلى ستّ سنوات. وسيكون هذا هو الاجتماع المباشر الثاني بين الزعيمين منذ تولى بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وبايدن الذي وصل، على غرار شي، إلى سان فرانسيسكو، الثلاثاء، للمشاركة في منتدى (آبيك)، قال إنّ قمّته مع شي ستكون فرصة لتصحيح العلاقات الثنائية التي توتّرت في السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي إنّ الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ تعاني "مشكلات فعلية"، في تصريح يأتي عشية قمّة بالغة الأهمية بين رئيسَي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وخلال حفل لجمع تبرّعات، الثلاثاء، تابع بايدن أنّ "الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأمريكية في العالم. لديهم مشكلات حقيقية".

وأكد أنّ بلاده لا تسعى إلى النأي بنفسها عن الصين، بل تريد تحسين العلاقات الثنائية.

وترجّل شي من طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية، وكان في استقباله على مدرج المطار كلٌّ من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.

وتجمّع مؤيّدون للرئيس الصيني في سان فرانسيسكو قبل وصوله، وكذلك فعل مناوئون له.

وسيلتقي شي وبايدن على هامش قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المنتدى الذي يضمّ 21 عضواً تمثّل اقتصاداتها مجتمعةً نحو 60% من إجمالي الاقتصاد العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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