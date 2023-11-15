أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مقتل ضابطَين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة ، أمس الثلاثاء، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 49 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان: "سقط أمس في معركة شمال قطاع غزة، النقيب عمري يوسف دافيد (27 عاماً) من كرميئيل، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب)".

"كما قُتل أمس النقيب يديديا أشير ليف (26 عاماً) من تل منشيه، نائب قائد السرية في فوج شاكيد، لواء جفعاتي"، وفق البيان.

وأضاف: "سُلّمت إشعارات إلى عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع. وجرى إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي، وسُلّمت إخطارات لعائلاتهم".

لكن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كانت قد أعلنت حصيلة معاركها مع جيش الاحتلال ليوم الثلاثاء، وقالت إنها قتلت 9 جنود من مسافة صفر وإصابة 3 آخرين.

وأضافت الكتائب في بيانات منفصلة على منصتها في تليغرام، أنها دمّرت 22 دبابة وآلية للاحتلال، تدميراً كلياً أو جزئياً، إضافة إلى استهداف قوات إسرائيلية متحصنة بالمباني بقذائف "TBG" شمالي غزة.

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها مستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.