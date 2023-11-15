دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إلى وقف "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصَر.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التليفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

وأضاف: "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أنه جرى إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.

وتعليقاً على تصريح ترودو، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “إسرائيل لا تستهدف المدنيين بشكل مقصود، وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل ما تستطيع لإبعاد المدنيين عن مناطق القصف، فإن حماس تُبقيهم هناك”.

ومنذ 40 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة استُشهد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية الفلسطينية.