سياسة
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وكالة أمريكية: الصدع يتسع بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية حرب غزة
تشعر الإدارة الأمريكية بالإحباط الشديد إزاء سلوك إسرائيل في حربها المدمرة بغزة، فيما لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجاهل حتى الآن مخاوف واشنطن من ازدياد الشهداء المدنيين ومئات الأميركيين الفلسطينيين الذين لم يغادروا قطاع غزة، حسب وكالة بلومبرغ.
وكالة أمريكية: الصدع يتسع بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية حرب غزة
واشنطن تشعر بالإحباط الشديد إزاء سلوك إسرائيل في حربها على غزة / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2023

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيت الأبيض يشعر بالإحباط بشكل متزايد إزاء سلوك إسرائيل في حربها ضد حماس بغزة، مع ازدياد عدد الشهداء المدنيين وعدم الاستجابة لدعوات الإدارة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن سلوك إسرائيل تجاه هذه الدعوات الأمريكية يُوَسع الفجوة بين الحليفَين المُقربَين.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أجروا محادثات "صعبة للغاية" مع المسؤولين الإسرائيليين، حيث كثفت واشنطن رسائلها إلى إسرائيل "مع ازدياد نفاد صبرها".

وأوردت أن واشنطن لا تزال تفي بطلبات الأسلحة الإسرائيلية "ولم تهدد حتى الآن بأي عواقب".

وأضافت: "فيما لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجاهل حتى الآن مخاوف واشنطن بشأن مئات الأمريكيين الفلسطينيين الذين لم يغادروا قطاع غزة".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، بعث أكثر من 400 مسؤول أمريكي من السياسيين والموظفين يمثلون نحو 40 مؤسسة حكومية،​​​​ رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتجون فيها على سياسة الحكومة المتعلقة بإسرائيل.

وأعرب المسؤولون العاملون في مختلف وحدات الدولة عن احتجاجهم على الدعم الأمريكي للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولَين أسهما في إعداد الرسالة وإرسالها إلى بايدن، أن غالبية الموقّعين سياسيون ذوو معتقدات مختلفة يعملون في مؤسسات مختلفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إلى مجلس الأمن القومي ووزارة العدل.

وأكد المسؤولان اللذان فضَّلا عدم الكشف عن اسميهما، أن الشخصيات الموقِّعة على الرسالة لعبت دوراً كبيراً في انتخاب بايدن للرئاسة.

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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