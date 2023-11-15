سياسة
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وزير الصحة التركي يبحث في القاهرة تنسيق المساعدات إلى غزة ويزور الجرحى
أجرى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، زيارة لجرحى غزة في مستشفى بالقاهرة، برفقة نظيره المصري.
وزير الصحة التركي يبحث في القاهرة تنسيق المساعدات إلى غزة ويزور الجرحى
قوجة في زيارة لجرحى غزة في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة / صورة: AA
15 نوفمبر 2023

زار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، الجرحى الذين جلبوا من قطاع غزة، في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالعاصمة المصرية القاهرة.

وصباح الأربعاء، وصل قوجة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث تنسيق المساعدات الطبية المرسلة من أجل غزة ونقل مرضى السرطان إلى تركيا.

وكان في استقباله بمطار القاهرة الدولي، نظيره المصري خالد عبد الغفار ومسؤولون آخرون.

وعقب اللقاء، توجه الوزيران إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لزيارة الجرحى القادمين من غزة.

وتبادل الوزيران أطراف الحديث مع المرضى والجرحى، وأعربا عن تمنياتهما بالشفاء لهم.

وتلقى قوجة، إحاطة عن الوضع الصحي للجرحى، كما أهدى ألعاباً للأطفال.

واقترح الوزير التركي نقل سيدة مصابة بجرح في وجهها لعلاجها في تركيا، ليؤكد نظيره المصري أنه سيدرس الأمر.

وفي ختام الجولة أعرب الجرحى في المستشفى عن شكرهم لوزير الصحة التركي.

كان وزير الصحة التركي قد أجرى الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً مع كل من نظيريه الإسرائيلي موشيه أربيل، والمصري عبد الغفار، لنقل مرضى غزة من معبر رفح الحدودي.

ونتيجة لهذه المبادرات، شُكِّل فريق تنسيق طبي بين تركيا ومصر وإسرائيل.

يُذكر أن تركيا أرسلت إلى مصر من أجل أهالي غزة سفينة مساعدات طبية تُقلّ قرابة 500 طن من المعدات الإغاثية، بينها أجهزة طبية وأدوية و8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية.

وقبلها أرسلت تركيا معدات وطواقم طبية إلى المنطقة عبر الطائرة الرئاسية.

ومنذ 40 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة استُشهد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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