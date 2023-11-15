استهجن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، ما عدّه "صمتاً غير مقبول" لمجلس الأمن الدولي تجاه "وحشية" إسرائيل في اقتحامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وكتب الصفدي على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "البؤس في مستشفى الشفاء يُظهر الهمجية التي يسمح بها صمت مجلس الأمن الدولي".

وأضاف متسائلاً: "كيف يمكن للمجلس أن يظل صامتاً بشأن إجبار الأطفال على الخروج من الحاضنات؟".

‏وتابع: "نحن نُدين الصمت على هذه الوحشية، فهو يوفر الغطاء لجرائم الحرب، إنه أمر غير مقبول وغير مبرَّر، ويجب على المجلس أن يتحرك".

وفي السياق، أدانت الخارجية الأردنية في بيان "إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني خصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".

وحمَّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، المجمع الطبي الأكبر في القطاع، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة "كابوس"، فيما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافةً إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مراراً حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.