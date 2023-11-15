أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن استمرار إسرائيل في مجازرها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، سيُسجّلها دولة إرهاب في أعين الجميع، مشيراً إلى أن حماس حركة مقاومة تسعى لحماية وطنها وأرواح الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وقال أردوغان: "في حال استمرت إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجّل نفسها دولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم في أعين الجميع".

وأضاف أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة وسكانها، وأقولها بصراحة وبقلب مستريح: إسرائيل دولة إرهاب".

وأردف: "في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية فيما نوفر كل أشكال الدعم الإنساني لفلسطين".

وأشار الرئيس التركي إلى العمل على محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية جراء المجازر التي ترتكبها في فلسطين، مؤكداً أن "تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها".

وقال في هذا السياق: "سنسعى لاعترافٍ دولي بالمستوطنين الذين يصادرون أراضي الفلسطينيين كإرهابيين".

وأردف: "سنواصل اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم".

المجتمع الدولي صامت

ولفت أردوغان إلى أن المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأن "الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يدعم إسرائيل التي ترتكب المجازر في غزة منذ أكثر من 40 يوماً".

وأشار إلى أن فرنسا تراجعت عن تصريحاتها (بشأن الحرب على غزة)، "وعليها أن تكون صادقة وأن لا تغيّر مواقفها"

وشدد الرئيس التركي على أنه سيُجري "اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرًا الذي صوتت لصالحه 121 دولة".

وقال إن كل الأطراف الصامتين إزاء ما يحصل وكل من يدعم إسرائيل عسكرياً واستخباراتياً هم شركاء بهذه المجازر.

وأكد أنهم (الحكومة التركية) "لن يترددوا أبداً، بسبب انزعاج أحدهم، في التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم"، مشيراً إلى أنها حزب سياسي فاز بالانتخابات في غزة.

"سنوفر كل أشكال الدعم الإنساني"

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، أكد أردوغان أن بلاده ستبذل كل جهودها لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وسيستمرّ علاج الأطفال ومرضى السرطان الفلسطينيين في تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن "نحو 12 ألف شخص استُشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة أغلبهم من الأطفال والنساء واستُهدفت المساجد والمستشفيات والمدارس مباشرةً".

وقال إن "علينا أن نقف إلى جانب المظلومين وأن لا نبحث عن مبررات للظالم، وسنستمر بطلب العمل على وقف إطلاق النار في غزة".

ولفت إلى أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها".

ووجه أردوغان كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: "تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل".

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.