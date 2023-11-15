دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إسرائيل إلى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه لإسرائيل من دولة أوروبية منذ عدوانها على غزة.

وطالب رئيس الوزراء خلال كلمته أمام البرلمان في حفل تنصيبه "بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة والتزام القانون الدولي الإنساني الذي لا يجري احترامه الآن بشكل واضح".

وأكد أنه "لا شك، نحن إلى جانب إسرائيل في رفضها وردّها على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في أكتوبر/تشرين الأول.. و"نطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن" الذين تحتجزهم حركة حماس.

واستدرك سانشيز: "لكن بالقدر نفسه من الوضوح، نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" متعهداً بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وسبق أن وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الإسبانية إيوني بيلارا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة".

وجدّد الاتحاد الأوروبي ليل الثلاثاء-الأربعاء دعوته إلى إعلان هدنة إنسانية "فورية" في قطاع غزة، حسب تصريح لمسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيب بوريل.

وقال بوريل في منشور على منصة إكس: "أشارك الأمين العامّ للأمم المتحدة الذي أعرب عن بالغ حزنه إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح في عديد من المستشفيات في غزة، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.