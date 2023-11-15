أيدت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء، قراراً قضائياً بعدم قانونية الخطة الحكومية المثيرة للجدل التي تنص على ترحيل المهاجرين إلى رواندا، في ضربة جديدة لسياسات رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأيّدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا المعاهدات الدولية.

وقال القضاة: "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف كانت مؤهلة للتوصل إلى مبررات ملموسة تدفع إلى الاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم لخطر حقيقي بسوء المعاملة".

واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في حزيران/يونيو بأن رواندا تمثّل خطراً لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسراً إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.

شدد حزب سوناك المحافظ على أن الخطة ضرورية لخفض الهجرة "غير الشرعية" عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، وهي قضية يتوقع أن تحتل موقعاً بارزاً في الانتخابات العامة المقبلة.

لكن الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل/نيسان العام الماضي لإرسال مهاجرين غير مسجّلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.

كما أنه سيؤدي إلى تعميق الانقسامات في صفوف الحزب المحافظ بين النواب اليمينيين المدافعين عن إجراءات متشددة والمعتدلين.

وبينما أقر بأنه "ليس النتيجة التي كنا نرغب بها"، قال سوناك إن الحكومة "كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، سنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم".

وأفاد أمام البرلمان "إذا اتضح أن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانيننا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية".

مكافحة الهجرة غير الشرعية

تنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يجري ما تصفها الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلاً أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة.

كانت أول دفعة من الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم على متن طائرة متوجهة إلى رواندا في يونيو/حزيران 2022 عندما منع أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي عمليات ترحيل، ما فتح الباب للطعون القانونية.

ينتقد المعارضون خطة رواندا باعتبارها وحشية ومكلفة ويصعب تطبيقها.

وأفادت الحكومة الرواندية بأنها "تعارض الحكم بأن رواندا ليس بلداً ثالثاً آمناً".

تشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.

نفذ أكثر من 27 ألف شخص الرحلة هذا العام، مقارنة مع نحو 46 ألفاً في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جداً عن تعهّد سوناك بـ"وقف القوارب".

تفيد حكومته بأن على الهجرة النظامية وغير النظامية أن تتراجع لتخفيف الضغط على الخدمات الممولة من الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.

وبلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا 122,585، أي أقل بنسبة 12 في المئة عن العدد القياسي المسجل في فبراير/شباط. في الأثناء، سجّل صافي الهجرة (أي الفارق بين عدد الأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة والواصلين إليها) رقماً قياسياً هو 606 آلاف العام الماضي.

وتعد الإحصائيتان غير مريحتين للمحافظين الذين تعهّدوا بخفض الهجرة بعد "بريكست".

مررت حكومة سوناك تشريعاً في يوليو/تموز يحظر على أي قادمين "بشكل غير شرعي" تقديم طلبات لجوء، لكنه يعتمد على إيجاد بلدان ثالثة لإرسالهم إليها.

وتسري تكهنات بأنها ستحاول الآن إبرام اتفاقيات مع بلدان أخرى.

وقال وزير الداخلية الذي جرى تعيينه مؤخرا جيمس كليفرلي بعد صدور الحكم "يوجد اهتمام كبير بهذا المبدأ"، لافتاً إلى أن دولاً أوروبية أخرى "تحذو حذونا".

"انتصار للحقوق"

واتهم حزب العمال المعارض الرئيسي المتصدر في استطلاعات الرأي، سوناك بالفشل في "وضع أي خطة جدية للتعامل مع عمليات العبور الخطيرة بالقوارب".

وقالت النائبة إيفيت كوبر: "شدد العمال منذ البداية على أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق وباهظة التكلفة"، مضيفة أن الحكومة "فشلت في ضمان وضع سياسة قوية وقابلة للتطبيق".

ورحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.

وقال "مجلس اللاجئين" إنه "انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة".

وأعلنت داونينغ ستريت أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت إنجاح الشراكة بيننا بشأن الهجرة واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن هذه سياسة قوية وقانونية، ووقف القوارب في أقرب وقت ممكن".

يتوقع أن يجدد القرار مطالب يمينيين مثل وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان بأن تنسحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي فكرة رفض سوناك تأييدها حتى اللحظة.

وشنّت بريفرمان هجوماً لاذعاً على سوناك الثلاثاء بعد يوم من إقالتها، متهمة إياه بـ"الخيانة" في ملف الهجرة وقائلة إن "لا رغبة لديه في فعل ما يلزم".

بدروه، رأى نائب رئيس الحزب المحافظ لي أندرسون أن على الوزراء "تجاهل القوانين" وترحيل المهاجرين فور وصولهم.

ووصف قرار المحكمة بأنه "يوم قاتم للشعب البريطاني" وأكد أن على الحكومة "تشغيل الطائرات وإرسالهم (المهاجرين) إلى رواندا".

ويواجه رئيس الورزاء البريطاني ريشي سوناك انتقادات متزايدة لسياسته الحكومية في عدد من الملفات كان آخرها موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دفعته إلى إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان بعد أن هاجمت المسيرات المؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى تصاعد الانتقادات لها ولحكومتها التي اتخذت موقفاً مؤيداً للعدوان الإسرائيلي على غزة.