سجلت إسرائيل ارتفاعاً غير مسبوق في طلبات استصدار رخص حمل السلاح بلغت نحو ربع مليون، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن "ارتفاعاً ملموساً" على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن هذا الرقم "يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية".

وأضافت: "خلال (نحو) شهر ونصف منذ اندلاع الحرب، جرى تقديم 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي".

وتابعت: "منذ مطلع الشهر الجاري، يجري يومياً إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أنه "نحو عشرة آلاف طلب رُفضت، من مجموع الطلبات".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، جرى إصدار 31 ألف رخصة لحمل الأسلحة للذين استوفوا الشروط الجديدة، بينهم حوالي 18 ألفاً مارسوا بالفعل التفويض الذي حصلوا عليه، وأنهوا عملية التدريب القصيرة واشتروا سلاحاً".

وسبق لمسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح قبل الحرب، لكن الأخير زاد دعوات التسلح بعد اندلاع الحرب تحت شعار "إسرائيل تتسلح".

وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الارتفاع في طلبات الرخص "يأتي في ظل التسهيلات الكبيرة بشروط الحصول على رخصة سلاح، التي أعلنت عنها وزارة الأمن الوطني".

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع كبير في إنتاج مصانع السلاح في إسرائيل منذ بدء الحرب، دون حديث عن أرقام معينة.

وعقب إطلاق كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​