سياسة
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فرنسا.. الإفراج المشروط عن شرطي متهم بقتل فتى من أصول جزائرية
أفرج القضاء الفرنسي عن الشرطي الذي قتل الشاب من أصول جزائرية نايل المرزوق في نهاية يونيو/حزيران الماضي ما تسبب في موجة من الاحتجاجات الشعبية.
فرنسا.. الإفراج المشروط عن شرطي متهم بقتل فتى من أصول جزائرية
أفرجت محكمة فرنسية عن الشرطي الذي أطلق النار على الشاب نايل في شهر يونيو/حزيران الماضي / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2023

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الشرطي الذي أطلق النار على شاب من أصول عربية، ما تسبب في موجة من الاحتجاجات الشعبية.

وقالت نيابة نانتير في ضواحي باريس أن القضاة المكلفين بالتحقيق في الجريمة قرروا الموافقة على طلب الافراج الذي تقدم به الشرطي، معتبرين أن "المعايير القانونية" لتوقيفه احترازياً "لا تبدو مستوفاة في هذه المرحلة من التحقيق".

ووجهت تهم القتل إلى الشرطي الفرنسي الذي أوقف بعد إطلاق النار على الشاب من أصول جزائرية نايل مرزوق في نهاية يونيو/حزيران الماضي خلال تدقيق مروري في نانتير.

وأدت جريمة قتل الشاب نايل إلى موجة من الاحتجاج على سياسات الشرطة الفرنسية عمّت جميع أنحاء فرنسا.

وسبق أن رفض القضاء الفرنسي الافراج عن الشرطي الجاني، لكن المحكمة عادة وأفرجت عنه بعدد من الشروط منها: دفع الكفالة وحظر الاتصال بشهود أو أطراف مدنية وعدم الوجود في نانتير أو حمل السلاح كما قالت النيابة.

وتتعرض الشرطة الفرنسية لمجموعة من الانتقادات على خلفية الافراط في استخدام العنف في التعامل مع المواطنين الفرنسيين وتحديداً من ذوي الأصول غير الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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