سياسة
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بنك إسرائيل محذِّراً: زيادة الموازنة بـ8 مليارات دولار لا تكفي تكاليف الحرب
كشف بنك إسرائيل عن أنّ الزيادة المبدئية في موازنة الحكومة للعام الجاري ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن تكون كافية لتغطية تبعات الحرب على غزة، وتطورات الوضع الأمني
بنك إسرائيل محذِّراً: زيادة الموازنة بـ8 مليارات دولار لا تكفي تكاليف الحرب
بنك إسرائيل يحذر الحكومة من أن التغييرات المقترحة على الموازنة غير كافية بسبب التطورات الأمنية / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2023

حذّر بنك إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، الأربعاء، ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني في إسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه.

وأكد البنك أن الوضع الأمني ​​يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية.

وشدّد على ضرورة الموازنة بين "تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. والتغيير الإلزامي في أولويات الميزانية، مع تجنُّب النفقات غير الضرورية".

وأمس الثلاثاء، أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.

وجوهر تعديل الميزانية، يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل (8.3 مليار دولار)، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).

ربع مليار دولار نفقات يومية

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش النفقات اليومية بنحو مليار شيكل (260 مليون دولار).

وأوضح بنك إسرائيل أن "الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري مساعدة السكان الذين جرى إجلاؤهم وأُسر المصابون والمفقودون، وكُثِّفت أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وعُزّز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".

ويطالب البنك بتوفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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