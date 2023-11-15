أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه سيُنقل 26 مريضاً من قطاع غزة، عبروا معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى تركيا، مساء الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، في مطار العريش المصري، الأربعاء.

وقال قوجة، "سيجري مساء اليوم الأربعاء نقلُ 26 مريضاً و13 مرافقاً من غزة، عبروا معبر رفح، إلى تركيا".

وحول المرضى الذين سيُنقلوا لتركيا، أشار إلى أنها "ستكون المرة الأولى التي يُنقل فيها مرضى من غزة إلى دولة أخرى للعلاج بعد خروجهم إلى مصر".

كان عدد من مرضى السرطان الذين أُخرجوا من قطاع غزة، توجهوا مع مرافقيهم إلى مطار العريش العسكري في مصر تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.

وأفاد شهود عيان، بأن أطباء أتراكاً استقبلوا المرضى عند بوابة رفح الحدودية، ليُنقلوا بسيارات إسعاف إلى مطار العريش العسكري.

وفي وقت سابق، زار قوجة، جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة في المستشفيات المصرية.

وزار مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج ومستشفى سرطان الأطفال بالعاصمة القاهرة رفقة نظيره المصري خالد عبد الغفار.

وتلقى قوجة معلومات من المرضى حول ما عاشوه خلال الهجمات الإسرائيلية، كما تحدث مع الأطفال وأسرهم وقدم لهم الهدايا.