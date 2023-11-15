هاجم وزيران إسرائيليان وأعضاء في الكنيست موافقة تل أبيب على إدخال وقود للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة.

واعتبر وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير رئيس حزب "قوة يهودية"، في تدوينة على منصة إكس أن "الوقود = السلاح".

بينما كتبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف (من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) على المنصة ذاتها "وقود للأونروا هو وقود لحماس".

كما انتقدت النائبة بالكنيست تالي غوتليب (ليكود) القرار، وكتبت على إكس: "هل سمع أحد تفسيراً من الحكومة حول القرار الغريب بنقل 24 ألف لتر من الوقود إلى غزة اليوم، خلافاً لوعودها السابقة بعدم القيام بذلك؟".

واعتبرت النائبة أن القرار "مهين ولا مبرر له من دون مقابل".

بينما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن عضو الكنيست إيلي دلال (ليكود) قوله: "هذا عار"، مطالباً مجلس الحرب المسؤول عن القرار أن يقدم توضيحات للجمهور الإسرائيلي.

وأضاف دلال، بحسب الصحيفة، "من المستحيل دخول الوقود إلى قطاع غزة ومختطفينا هناك".

بدوره، انتقد رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سمحا روثمان (الصهيوني المتدين) القرار وقال: "لا أفهم كيف يُقدّم الوقود والمساعدات الإنسانية لحركة حماس التي تواصل هذه الأيام الحرب النفسية والإساءة لعائلات المختطفين، يقربنا من اليوم الذي سيُطلق فيه سراح جميع المختطفين، سأطالب بتوضيحات حول هذا الأمر".

دخول الوقود لأول مرة منذ بدء الحرب

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، إعلانه دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وذكر المصدر أن شحنة الوقود دخلت عن طريق "ميناء رفح البري"، بكمية بلغت 25 ألف لتر فقط، مقدّمة لتشغيل سيارات الأونروا.

ويعني ذلك، أن كمية الوقود الواصلة إلى القطاع، تمثل ما نسبته 16.5 بالمئة فقط من حاجة غزة اليومية للوقود في الظروف الطبيعية.

ولم تدخل أي كميات من الوقود إلى القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أصاب مفاصل الحياة بالشلل شبه التام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (خاصة)، إن خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة في قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب نفاد مصادر الطاقة، وخاصة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

كذلك، نبّه الهلال الأحمر الفلسطيني الشهر الماضي، من أن شحَّ الوقود لديه أثَّر بشكل لافت في حركة مركبات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين من مناطق القصف إلى المشافي والمراكز الصحية.