سياسة
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البرلمان التركي يصدّق على تمديد مهام الجيش في أذربيجان
صدَّق البرلمان التركي على مذكرة قدمتها الرئاسة التركية لتمديد عمل القوات التركية في أذربيجان، إذ تقوم بمهام حفظ السلام بعد حرب إقليم قره باغ.
البرلمان التركي يصدّق على تمديد مهام الجيش في أذربيجان
صدَّق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في أذربيجان لسنة إضافية / صورة: AA
15 نوفمبر 2023

صدّق البرلمان التركي، الأربعاء، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد مهام القوات المسلحة في أذربيجان لعام إضافي.

وأحالت رئاسة الجمهورية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات المسلحة التركية في أذربيجان لعام.

وعقب المناقشة، صدّقت الجمعية العامة للبرلمان على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي، بدءاً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووافق البرلمان التركي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على مذكرة رئاسية بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان، تنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتشارك القوات التركية في عمليات حفظ السلام في إقليم قره باغ، إذ توجد إلى جوار القوات الروسية وتقوم بمهام مراقبة التزام الأطراف المختلفة بعملية السلام، وجرى إنشاء مركز مراقبة روسي تركي مشترك لهذه الغاية.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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