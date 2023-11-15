صدّق البرلمان التركي، الأربعاء، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد مهام القوات المسلحة في أذربيجان لعام إضافي.

وأحالت رئاسة الجمهورية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات المسلحة التركية في أذربيجان لعام.

وعقب المناقشة، صدّقت الجمعية العامة للبرلمان على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي، بدءاً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووافق البرلمان التركي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على مذكرة رئاسية بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان، تنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتشارك القوات التركية في عمليات حفظ السلام في إقليم قره باغ، إذ توجد إلى جوار القوات الروسية وتقوم بمهام مراقبة التزام الأطراف المختلفة بعملية السلام، وجرى إنشاء مركز مراقبة روسي تركي مشترك لهذه الغاية.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.