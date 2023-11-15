أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الأربعاء، استهداف تجمّع لقوة مشاة، ومواقع عسكرية إسرائيلية أخرى جنوبي لبنان، محققة "إصابات مباشرة".

وقالت الجماعة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن عناصرها استهدفوا "تجمعاً لقوة مشاة للجيش الإسرائيلي، في (منطقة) بركة ريشا، بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيهم إصابات مباشرة".

وفي بيان منفصل، أعلن "حزب الله" استهدافه ثكنة برانيت الإسرائيلية، "بالصواريخ الموجهة"، وأوقع فيها "إصابات مؤكدة". ‏

كما استهدف آلية إسرائيلية، في مثلث الطيحات، وموقع حدب يارون، الإسرائيليين "بالصواريخ الموجهة، محققاً فيه إصابات مباشرة"، وفق بيانات منفصلة.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، عن تعرّض أطراف بلدات شيحين الجبين والناقورة وعلما الشعب وأطراف بلدة طيرحرفا وأطراف بلدتي البستان ويارين (جنوب)، لقصف مدفعي إسرائيلي.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بوتيرة يومية بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويتزامن ذلك مع حرب مدمّرة يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 40 يوماً، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.