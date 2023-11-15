سياسة
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لأول مرة منذ بدء الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو لإخلاء أحياء بخان يونس
رغم دعوته السابقة لسكان شمال قطاع غزة بالتوجه جنوباً، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، سكان أحياء بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة لإخلاء منازلهم، وسط توقعات بتوسع العمليات العسكرية.
لأول مرة منذ بدء الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو لإخلاء أحياء بخان يونس
نقل مصابين جراء غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2023

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سكان أحياء بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لإخلاء منازلهم.

وسبق أن وجه الجيش تحذيرات لسكان شمال القطاع إلى التوجه جنوباً، قبل أن يدعو سكان الجنوب اليوم إلى إخلاء منازلهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يدعو للمرة الأولى سكان بعض أحياء خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم.

وأذاعت منشوراً مكتوباً باللغة العربية، أسقطته طائرات جيش الاحتلال على سكان خان يونس.

وجاء في البيان: "إلى سكان الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، القرارة، خزاعة، بني سهيلة، وعبسان، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء مكان سكنكم فوراً والتوجه إلى الملاجئ المعروفة".

يشار إلى أنه لا يوجد في قطاع غزة أي ملاجئ، ولا يوجد مكان آمن جراء القصف الإسرائيلي الذي يطول جميع أنحاء القطاع.

وزعم الجيش في منشوره أن "أعمال حماس" تجبره "على العمل ضدها في منطقة سكنكم" دون مزيد من التفاصيل.

توسّع العمليات ومئات الجثث بالشوارع

وقالت إذاعة الجيش في تعليقها إن الحديث يدور عن "خطوة مهمة تشير إلى توسع متوقع بعمليات الجيش الإسرائيلي" تجاه جنوب القطاع.

والاثنين الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن تلقيه بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت أعلنتها إسرائيل "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

وقال المكتب في بيان عبر تليغرام: "تردنا عشرات البلاغات والمناشدات حول وجود مئات الجثامين لشهداء بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجّه للممر الآمن المزعوم".

جاء ذلك بعدما جدّد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاره لأهل غزة وطلب منهم النزوح نحو الجنوب "من أجل سلامتهم"، على حدِّ زعمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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