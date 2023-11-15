سياسة
3 دقيقة قراءة
للمرة الخامسة.. مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار حول الحرب في غزة
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار جديد تقدّمت به مالطا يدعو إلى إنشاء "هدن وممرات إنسانية" بعد أن فشل مجلس الأمن في أربع مناسبات سابقة.
للمرة الخامسة.. مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار حول الحرب في غزة
من المقرر أن ينظر مجلس الأمن في مشروع قرار يدعو إلى هدن وممرات إنسانية / صورة: AFP
15 نوفمبر 2023

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار جديد يدعو إلى "هدن وممرات إنسانية" في قطاع غزة، بعد فشل عدد من المحاولات السابقة.

وتقدمت مالطا بمشروع قرار جديد، من المقرر أن يجري البث فيه في الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وسبق أن فشل مجلس الأمن بالتوصل إلى قرار حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد أن جرى إسقاط أربعة مشاريع قرار.

وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية". وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حركة حماس.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض خصوصاً أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.

وعلّق السفير الصيني تشانغ جون الأربعاء قائلاً: "أعلم أننا جميعاً نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية".

ومسودة القرار الذي سيُصوت عليه في وقت لاحق اليوم الأربعاء "يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".

ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين وخاصة توفير الحماية للأطفال.

ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us