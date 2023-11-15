يصوّت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار جديد يدعو إلى "هدن وممرات إنسانية" في قطاع غزة، بعد فشل عدد من المحاولات السابقة.

وتقدمت مالطا بمشروع قرار جديد، من المقرر أن يجري البث فيه في الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وسبق أن فشل مجلس الأمن بالتوصل إلى قرار حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد أن جرى إسقاط أربعة مشاريع قرار.

وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية". وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حركة حماس.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض خصوصاً أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.

وعلّق السفير الصيني تشانغ جون الأربعاء قائلاً: "أعلم أننا جميعاً نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية".

ومسودة القرار الذي سيُصوت عليه في وقت لاحق اليوم الأربعاء "يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".

ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين وخاصة توفير الحماية للأطفال.

ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.