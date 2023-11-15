سياسة
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أنقرة: افتراءات نتنياهو بحق الرئيس أردوغان لن تصرف الأنظار عن جرائم إسرائيل
ردت الخارجية التركية على اتهامات وافتراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أنقرة: افتراءات نتنياهو بحق الرئيس أردوغان لن تصرف الأنظار عن جرائم إسرائيل
أنقرة: افتراءات نتنياهو بحق الرئيس أردوغان لن تصرف أنظارنا عن جرائم إسرائيل / صورة: AA
15 نوفمبر 2023

ردت الخارجية التركية على اتهامات وافتراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "لا يحق للمسؤولين الإسرائيليين، الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بما ارتكبوه من قمع ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، أن يتحدثوا عن القانون".

وتابع: "الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة من نتنياهو وإيلي كوهين لن تكون قادرة على تغطية جرائمهما".

وأضاف بيان الخارجية التركية: "السلطات الإسرائيلية لن تتمكن من التستُّر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال أمام العالم أجمع، ولن تستطيع صرف انتباه العالم".

وأكدت الخارجية التركية أن مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، والمحرضين عليها، سوف يحاكَمون "عاجلاً أم آجلاً".

واختتم بيان الخارجية بتأكيد أن "تركيا ستواصل معارضتها المجازر في غزة، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل "عزل إسرائيل دوليّاً، وتوفير كل أشكال الدعم لفلسطين".

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي: "في خطة مزدوجة، سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية، بينما نوفر كل أشكال الدعم الإنساني لفلسطين".

وأشار إلى أن أنقرة ستواصل "اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم".

ولفت إلى أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها"، وأضاف: "أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب".

ومنذ 40 يوماً يشنُّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينيّاً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، وأصيب به 29 ألفاً و200 شخص، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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