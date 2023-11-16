وجّه المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة "هآرتس" العبرية يوسي ميلمان، انتقادات إلى الجيش بعد تصويره مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة على أنه "قلب الظلام"، دون العثور بداخله على الأسرى أو مقاتلين من حركة حماس.

وقال ميلمان الحاصل على جائزة سوكولوف للصحافة عام 2009، في منشور له على حسابه بمنصة إكس: "لديّ شعور سيئ تجاه (الشفاء)، إسرائيل خلقت صورة غير مسبوقة وخلقت الانطباع بأن مستشفى الشفاء هو قلب الظلام".

وأضاف: "حينئذ لم يُعثَر على المختطَفين هناك ولا الإرهابيين، والآن يقول متحدث الجيش إنهم دخلوا الشفاء لأنه رمز حماس وعُثرَ هناك أيضاً على أسلحة وخرائط وغرفة عمليات"، وفق تعبيره.

وتابع ميلمان: "هذا ليس مثيراً للإعجاب حقاً، وهل كان على مستوى التوقعات، ويساوي ضرر الصورة الدولية" الذي لحق بإسرائيل جراء اقتحام المشفى؟

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت الأربعاء، إنه "لا مؤشرات" على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء، رغم أن الجيش ادّعى على مدى أسابيع وجودهم فيه.

ومساء الأربعاء قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "الشفاء رمز حماس، لم يتخيَّل أحد من قيادة الحركة أن نصل إلى هناك".

وتابع هاغاري: "عثرنا على زي لنشطاء حماس أُلقِيَ على أرضية المشفى حتى يتمكنوا من الهرب بزِيّ مدني".

وزعم أنه عُثِرَ على "مقرّ عمليات وأسلحة ومعدات تكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي".

والأربعاء علقت حركة حماس على ما نشره الجيش الإسرائيلي بالقول إنها "مسرحية هزيلة".

وأضافت: "زعم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة التي يحاول من خلالها تبرير جريمته الرامية إلى تدمير القطاع الصحي في غزّة".

وفجر الأربعاء اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يضمّ مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.