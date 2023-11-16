سياسة
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مقتل ضابطين إسرائيليين يرفع الحصيلة إلى 51 منذ بدء العملية البرية بشمال غزة
أعلن إعلام عبري مقتل ضابطين إسرائيليين خلال الاشتباكات شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 51 منذ بدء العملية البرية في شمالي القطاع.
مقتل ضابطين إسرائيليين يرفع الحصيلة إلى 51 منذ بدء العملية البرية بشمال غزة
مقتل 51 جندياً إسرائيلياً منذ بدء العملية البرية في غزة / صورة: AFP
16 نوفمبر 2023

قُتل ضابطان إسرائيليان وأصيب آخران في المعارك الدائرة مع فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة، حسب إعلام عبري رسمي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) في بيان مقتضب الخميس، أن ضابطين من الجيش قُتلا، فيما أصيب آخران بجروح "خطيرة" خلال القتال شماليّ القطاع.

بذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 51 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كانت آخر حصيلة قتلى أعلنها الجيش بلغت 49، بعد مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في غزة منذ انطلاق العملية البرية.

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين من المقاومة الفلسطينية، على محاور التقدم شماليّ القطاع وجنوبيّه، بالإضافة إلى محاصرتها مستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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