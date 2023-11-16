سياسة
4 دقيقة قراءة
واشنطن وبكين تستأنفان الاتصالات العسكرية .. وشي يُحذر من تسليح تايوان
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين الاتفاق على استئناف التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعودة الاتصالات العسكرية بين البلدين عقب القمة التي جمعت بين رئيسي البلدين في كاليفورنيا. فيما طالب الرئيس الصيني بوقف تسليح واشنطن لتايوان.
واشنطن وبكين تستأنفان الاتصالات العسكرية .. وشي يُحذر من تسليح تايوان
الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يعلنان استئناف الاتصالات العسكرية / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، اتفاقه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، على استئناف التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعودة الاتصالات العسكرية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بايدن عقب القمة التي عقدها مع نظيره الصيني على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الأربعاء، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقال بايدن: "أعتقد أننا حققنا تقدماً مهماً مع جمهورية الصين الشعبية. أعرب عن سعادتي بالإعلان عن استئناف التعاون في مكافحة المخدرات بعد انتظار لسنوات طويلة".

وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "لقد انتهيت للتوّ من ساعات عدّة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أنّ هذه كانت أكثر مناقشات بنّاءة ومثمرة أجريناها".

استئناف عسكري

ومن أبرز ما أفضت إليه القمّة التي عُقدت في وودسايد بولاية كاليفورنيا واستغرقت قرابة أربع ساعات، اتفاق أمريكي-صيني "على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام"، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية.

وأوضح بايدن أن بلاده عادت إلى "الاتصال الصريح والواضح والمباشر" بالصين في المجال العسكري، مؤكداً "الأهمية القصوى" لهذه الخطوة.

وأردف أن خبراء من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون من أجل "مناقشة قضايا المخاطر والأمن المتعلقة بالذكاء الصناعي".

وأشار إلى أنه تناول مع نظيره الصيني مجموعة من القضايا العالمية من بينها الحرب الروسية-الأوكرانية، وآخر التطورات في قطاع غزة، ومسألة السلام في مضيق تايوان.

ولفت إلى الاتفاق مع نظيره الصيني على الإجابة المباشرة على الاتصالات الهاتفية بهدف إبقاء قنوات التواصل المباشر بينهما مفتوحة.

ورحبت وزارة الدفاع الأمريكية بقرار استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين التي قطعتها بكين قبل أكثر من عام، وقالت إن الاتفاق بين بايدن وجين بينغ بهذا الشأن مهم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين جيشينا ضروري لتجنب حدوث سوء فهم وسوء تقدير من شأنه أن يؤدي إلى أزمة أو صراع".

تسليح تايوان

من جهتها، أعلنت بكين، الخميس، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ طالب نظيره الأمريكي جو بايدن خلال القمّة بأن تكفّ واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكّداً له "حتمية" إعادة ضمّ الجزيرة إلى البرّ الصيني.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن شي قوله لبايدن إنّه "يتعيّن على الجانب الأمريكي أن يكفّ عن تسليح تايوان، وأن يدعم إعادة توحيد الصين سلمياً. الصين ستحقّق إعادة التوحيد، هذا أمر حتمي".

وقال شي لبايدن إنّ الصين لا تسعى إلى "تجاوز الولايات المتّحدة أو إزاحتها"، مشدّد اً على أنّه بالمقابل "لا ينبغي على الولايات المتّحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها".

وأضافت "شينخوا" أنّ شي نبه أيضاً الرئيس الأمريكي إلى أنّ "الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قوياً".

كما حذّر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أنّ بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتّحدة ضدّ شركاتها.

وقال شي إنّ "الإجراءات الأمريكية ضدّ الصين في ما يتعلّق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات أحادية الجانب تُلحق ضرراً خطيراً بالمصالح المشروعة للصين".

وأضاف أنّ "قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يحدّ من التنمية عالية الجودة في الصين ويحرم الشعب الصيني من حقّه في التنمية".

وفي أغسطس/آب 2022، أعلنت الصين، عن ثمانية "إجراءات مضادة" تجاه الولايات المتحدة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايوان في الشهر نفسه.

ومن بين الإجراءات المضادة إلغاء اتصالات بين قادة عسكريين أمريكيين وصينيين، واجتماع عمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، ومكافحة المخدرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us