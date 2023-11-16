نجحت شركة "بوغاز إيتشي" التركية في صناعة نموذج أولي لنظام رصد وحظر الطائرات المسيرة تحت اسم منظومة İLTER J350.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فاتح أصلان، إنّ هذا الابتكار جاء نتيجة دراسة متطلبات الميدان للقوات الأمنية.

وأوضح أصلان، الخميس، في تصريحات وكالة الأناضول أنّ مصادر التهديد في العالم متغيرة دائماً "وينبغي بذل الكثير من الجهود لمواكبتها"، مشبِّهاً الأمر بـ"المطاردة الدائمة بين القط والفأر".

وأكد أصلان أنّ هذه المنظومة أنهت اختباراتها الميدانية وأن الشركة ستبدأ إنتاجها المتسلسل في يناير/كانون الثاني القادم.

تكنولوجيا متطورة

وفي هذا الإطار، طوَّرت شركة "بوغاز إيتشي" منظومة İLTER J350 للرصد والحظر، بعد متابعة التطورات والاحتياجات على الأرض.

وحسب أصلان، فإن التكنولوجيا الحديثة مكَنت منتجاً قيمته من 3 آلاف إلى 4 آلاف دولار من إلحاق الضرر بدبابة أو مدرعة سعرها ملايين الدولارات.

وأردف بهذا الخصوص: "المهم هنا هو ما توفره التكنولوجيا من التفوق النفسي على الخصم".

وأشار أصلان إلى أن شركته أخذت على عاتقها مهمة منع هذه الهجمات، رغم علمها بثقل هذه المسؤولية.

ونقل أصلان حواراً سابقاً له مع أحد القادة الكبار بالجيش التركي، مشيراً إلى أنه خاطبه قائلاً: "من فضلكم، على أنظمتكم أن تعمل جيداً، لأن الناس تنام وهي واثقة بكم".

وبيَّن رئيس مجلس إدارة الشركة أنّ هذه الجملة ضاعفت المسؤولية الملقاة على عاتقهم 5 أضعاف.

مُلاحَقة وإسقاط المُسيرات

ومن أكبر التحديات في ساحة المعركة المقدرة على عزل العناصر الصديقة عن تأثير الهجمات التي تُنفَّذ ضد عناصر العدو.

وأكد أنّ المنظومة الجديدة قادرة على التمييز بشكل جيد بين المسيرات الصديقة والعدوة عند اختلاطها في ساحة المعركة.

وانتهت الشركة من أعمال البحث والتطوير وصناعة النموذج الأوّلي من ابتكارها، كما انتهت من إجراء الاختبارات اللازمة.

وعن آلية عمل النظام أوضح أصلان أنه بإمكانهم تعريف النظام على مصادر التهديد، وعلى العناصر الصديقة والمعادية وتخزين المئات منها في ذاكرتها.

وبإمكان المنظومة، حسب أصلان، تتبع 250 طائرة مسيَّرة في آنٍ واحد، وإسقاط أي واحدة منها.

وأكد أنّ المنظومة محلية الصنع بالكامل، وذكر أنهم يهدفون لإدراجها في ترسانة الجيش التركي قريباً.

ومن الممكن إدراج المنظومة في المناطق المدنية والحساسة التي يحظر فيها تحليق المسيرات، مع قدرتها على التمييز بين المسيّرات المصرح لها رسمياً بالطيران وغير المصرح لها.

وأشار إلى امتلاكهم أيضاً منظومة "İLTER Mobil" للوحدات العسكرية المقاتلة في ساحة المعركة، وأنّ المنظومة تؤدي مهامها في الكثير من جيوش العالم، كالسودان وأذربيجان.

وأوضح أنّ المنظومة المتنقلة تعمل وهي بسرعة 130 كيلومتراً بالساعة.

وقال إن هذه المنظومة تمكّن الوسيلة المقاتلة من الوصول إلى الموقع المستهدف، حتى لو كانت تحت تأثير التشويش والحرب الإلكترونية على طول 100 كيلومتر، وبنسبة خطأ 1%، وذلك باللجوء إلى الذكاء الصناعي.

كما تعمل شركة "بوغاز إيتشي" على منظومة التشويش التي ستُدرج ضمن ترسانة الجيش التركي عام 2024.

ظهور قريب

وأكد أصلان أنّ هذه المنظومة أنهت اختباراتها الميدانية والشركة ستبدأ إنتاجها المتسلسل في يناير/كانون الثاني القادم.

وتابع: "نخطط لإدراجها في الترسانة (الجيش وقوات الأمن) في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) وفي حال دخول أنظمتنا ترسانة القوات المسلحة سنضمن عملها بشكل آمن".

وتعمل الشركة أيضاً على تأهيل المهندسين والكوادر البشرية من أجل إدارة وتشغيل منظوماتها في المستقبل.