شدد وزير الدفاع التركي يشار غولر، على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين على الفور.

جاء ذلك في جلسة مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2024، الخميس، أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي.

وقال غولر إن الممارسات الإسرائيلية في غزة من قتل للنساء والأطفال وتدمير للمنشآت المدنية وانتهاكات القانون الدولي "تعد جرائم حرب لا يمكن القبول بها".

وأشار إلى أن تركيا ستواصل فعل ما يقع على عاتقها بشأن المساعدات الإنسانية، وستستمر في مبادراتها الدبلوماسية لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيجاد حل دائم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل "عزل إسرائيل دوليّاً، وتوفير كل أشكال الدعم لفلسطين".

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي: "في خطة مزدوجة، سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية، فيما نوفر كل أشكال الدعم الإنساني لفلسطين".

وأشار إلى أن أنقرة ستواصل "اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم".

ولفت إلى أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها"، وأضاف: "أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب".

ومنذ 41 يومًا يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.