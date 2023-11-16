سياسة
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نواب بـ"العمال البريطاني" يتحدّون زعيم الحزب ويطالبون بوقف إطلاق نار في غزة
أعلن 56 من نواب حزب العمال البريطاني المعارض، تصويتهم لأجل مطالبة حكومة ريشي سوناك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، عوضاً عن "هدنة إنسانية"، وأظهر هذا الموقف مدى القلق داخل الحزب الذي يتزعمه كير ستارمر تجاه الأحداث الجارية في غزة.
نواب بـ"العمال البريطاني" يتحدّون زعيم الحزب ويطالبون بوقف إطلاق نار في غزة
نواب من حزب العمال البريطاني يرفضون موقف كير ستارمر من الأوضاع في غزة / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2023

صوّت 56 من نواب حزب العمال البريطاني المعارض، بينهم عدد من أعضاء الفريق السياسي للحزب، مع حزب معارض آخر لمطالبة الحكومة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يُقِرّ البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترَحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانوناً.

لكنّ دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي إلى وقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الأحداث الجارية في غزة، وشكّل ضغطاً على زعيم الحزب المعارض كير ستارمر.

وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البريطاني، البالغ عددهم 198 مشرّعاً، التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه: "ندعو الحكومة للانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".

ودعا زعيم الحزب كير ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة على وصول المساعدات إلى غزة بدلاً من وقف إطلاق النار.

ويبرّر الرافضون لـ"وقف إطلاق النار" موقفهم بالقول إنه سيسمح لحركة حماس بإعادة ترتيب صفوفها بعد عملية "طوفان الأقصى" فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترك ثمانية أعضاء من فريق "الظل" الوزاري لستارمر أدوارهم في تَحدٍّ لموقف الحزب.

كانت هذه ضربةً لزعيم الحزب كير ستارمر، الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متّحد ومنضبط ومستعدّ لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقَّعة العام المقبل، والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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