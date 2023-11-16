قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس، إن التزام الدول الغربية الصمت أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة "أمر مرعب"، داعياً إلى حماية المدنيين في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف فيدان أن "الأمر المرعب أن الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل التزمت الصمت التام أمام الوحشية في غزة".

وأكد أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لوقف "هذه المجزرة" وإنهاء "هذه الوحشية التي تستهدف المساجد والمدارس والمستشفيات".

وأضاف أن استمرار الصمت إزاء عدم التزام إسرائيل القوانين في غزة، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لانتهاكات القانون في أجزاء أخرى من العالم.

واستنكر فيدان استمرار الوضع في غزة قائلاً: "من العار استمرار الحصار غير القانوني والهجمات اللا إنسانية على غزة"، مضيفاً: "لا يمكن أن نقف صامتين إزاء ما يجري في غزة".

ودعا وزير الخارجية التركي العالم الغربي إلى حماية القيم الأخلاقية وعدم الدخول كطرف في الجريمة ضدّ الإنسانية التي تُرتكب علناً في غزة.

كما دعا فيدان "الجميع إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة الآن، ويجب العمل على حل الدولتين".

في السياق نفسه أعلن وزير الخارجية التركي أنه يجري نقل المرضى المصابين بالسرطان من غزة إلى تركيا، وتابع: "فعّلنا مستشفى ميدانياً، ونرسل المساعدات الإنسانية والموادّ الإغاثية، ونقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين في قضيتهم المحقة".

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.