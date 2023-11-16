سياسة
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بعد انسحاب دباباته.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرّف حديقة مجمع الشفاء
حفرَت جرافات عسكرية إسرائيلية وجرّفَت الحديقة الخلفية لمجمع الشفاء الطبي، بعد انسحاب الدبابات العسكرية منه، فيما تفرض الآليات العسكرية حصاراً شاملاً على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى.
بعد انسحاب دباباته.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرّف حديقة مجمع الشفاء
جنود إسرائيليون خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2023

أفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الخميس، بأن جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات تجريف وحفر في الحديقة الخلفية للمستشفى، بعد أن انسحبت منها الدبابات.

وقال المصدر إن الدبابات الإسرائيلية "انسحبت من ساحة المستشفى، ولكن دخلت جرافات عسكرية إلى الحديقة الخلفية وتنفذ عمليات تجريف وحفر واسعة فيها".

وأضاف المصدر أن الجرافات "سحبت السيارات من ساحات المستشفى قبل أن تبدأ عمليات الحفر والتجريف".

وأشار إلى أن الجرافات نفّذَت عملية تسوية كاملة لساحات المستشفى ودمرت كل ما فيها من خيام ومنشآت ومظلات وأسوار.

يأتي ذلك فيما تفرض الآليات العسكرية حصاراً شاملاً على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، وفق المصدر ذاته.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير واستهداف لمستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى.

والأربعاء اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال 24 ساعة، فيما كانت الدبابات تحاصر المجمع منذ أسبوع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وبدأ الاقتحام الأول فجر الأربعاء، فيما كان المجمَّع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بجثامين عشرات الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

ومنذ أيام يتعرض مجمّع الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته مراراً حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويُعَدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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