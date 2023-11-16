استُشهد 9 فلسطينيين الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف محطة وقود تؤوي نازحين في منطقة المغازي وسط قطاع غزة التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها من المناطق الآمنة لوقوعها جنوب وادي غزة.

وذكر تليفزيون فلسطين الرسمي أن "9 مواطنين استُشهدوا في قصف إسرائيلي على محطة وقود تؤوي نازحين في منطقة المغازي وسط غزة" بلا مزيد من التفاصيل.

في السياق نفسه قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان، إن "طائرات الاحتلال المروحية تُطلق النار تجاه منازل المواطنين شرق خان يونس جنوبيّ قطاع غزة".

وأكدت الوزارة أن شرق خان يونس هي أيضاً من المناطق التي طلبت إسرائيل من سكان مدينة غزة وشمال القطاع التوجه إليها لاعتبارها من المناطق "الآمنة".

لكن الجيش الإسرائيلي وجه مساء الأربعاء تحذيرات إلى سكان المناطق الشرقية من خان يونس لإخلاء منازلهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لأول مرة، دعا الجيش سكان بعض أحياء خان يونس جنوبيّ قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم".

ونشرت الإذاعة منشوراً مكتوباً باللغة العربية أسقطته طائرات الجيش الإسرائيلي على سكان خان يونس.

جاء في البيان: "إلى سكان الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، القرارة، وخزاعة، وبني سهيلة، وعبسان، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء مكان سكنكم فوراً والتوجه إلى الملاجئ المعروفة".

جدير بالذكر أنه ليس في قطاع غزة أي ملاجئ، ولا مكان آمن جراء القصف الإسرائيلي الذي يطول جميع أنحاء القطاع.

وزعم الجيش في منشوره أن "أعمال حماس" تجبره "على العمل ضدها في منطقة سكنكم" بلا مزيد من التفاصيل.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطينيّ، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.