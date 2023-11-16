أطلقت ألمانيا حملة تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية تزعم ارتباطها بـ"حزب الله" اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، الخميس.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في بيان: "في الوقت الذي يشعر الكثير من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية وإسرائيل".

وأشارت إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ" و5 مجموعات تابعة له.

كانت الوزيرة قد صرحت في وقت سابق بأن حماية اليهود في ألمانيا تأتي على رأس أولويات بلادها.

وأكدت اعتزام بلادها اتخاذ خطوات "حازمة" ضد أنصار حماس (في ألمانيا)، مبينةً أنها "لن تتسامح أبداً مع خطابات العنف المعادية للسامية ولإسرائيل".

وتصنّف ألمانيا حزب الله "منظمة إرهابية"، وحظرت أنشطته في البلاد منذ أبريل/نيسان 2020.

وطالت عمليات التفتيش 54 موقعاً منتشراً في مناطق مختلفة بألمانيا.

وأضاف البيان أن نشاطات المركز "تتعارض مع النظام الدستوري في ألمانيا".

وتدّعي الاستخبارات الداخلية الألمانية أن المركز "يمارس نفوذاً قوياً" على مساجد وجمعيات أخرى.

ولم يُوقَف أي شخص خلال عمليات التفتيش التي نفّذت بهدف الحصول على أدلة على أن مركز هامبورغ والجمعيات التابعة له تدعم نشاطات "حزب الله".