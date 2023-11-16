زار الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، مرضى فلسطينيين نُقلوا أمس، من قطاع غزة إلى تركيا للعلاج من مرض السرطان.

ورافق وزير الصحة فخر الدين قوجة، وكبير أطباء مستشفى "بيلكنت" الحكومي أرجان يني، الرئيس التركي خلال زيارته للمرضى.

وزار أردوغان جميع المرضى على التوالي وتلقى معلومات منهم عن حالتهم الصحية، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

ومساء الأربعاء، وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة قادمتين من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما 27 مريضاً فلسطينياً و13 مرافقاً.

وهذه هي المرة الأولى التي يُنقل فيها مرضى من غزة إلى دولة أخرى للعلاج بعد خروجهم إلى مصر.

يُذكر أن تركيا أرسلت أيضاً إلى مصر من أجل أهالي غزة سفينة مساعدات طبية تُقلّ قرابة 500 طن من المعدات الإغاثية، بينها أجهزة طبية وأدوية و8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية.

وقبلها أرسلت تركيا معدات وطواقم طبية إلى المنطقة عبر الطائرة الرئاسية.