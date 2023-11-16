سياسة
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فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر، إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، منددة بما وصفتها سياسة إرهاب ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتصافحان في مؤتمر صحفي مشترك بالقدس / صورة أرشيفية: Reuters 
16 نوفمبر 2023

نددت فرنسا اليوم الخميس بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثّت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وفي حديثها للصحفيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر أيضاً إن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع، مؤكدة بأن مزيداً منها سيُسلَّم في الأيام المقبلة.

وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ودعت السلطات الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كرّر الرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لإسرائيل، وما سمّاه حقها في "الدفاع عن النفس".

لكنه تعرض لانتقادات من مسؤولين إسرائيليين بعدما حضّ إسرائيل الأسبوع الماضي، على وقف القصف الذي يؤدي إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة.

وكانت مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين في الشرق الأوسط، انتقدوا عبر مذكرة داخلية، سياسة ماكرون في المنطقة وموقفه المؤيد لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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