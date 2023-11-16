سياسة
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"الشفاء" بلا ماء أو غذاء والاحتلال يسحب الجثث إلى مكان مجهول
يواصل جيش الاحتلال عملياته في مستشفى الشفاء ويقطع المياه والغذاء عن مرضاه وكوادره الصحية، فيما قال مدير المجمع إن قوات الاحتلال سحبت الجثث من المستشفى إلى جهات مجهولة.
"الشفاء" بلا ماء أو غذاء والاحتلال يسحب الجثث إلى مكان مجهول
تحول المستشفى الأكبر في قطاع غزة إلى ساحة عمليات عسكرية بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال / صورة: Reuters
16 نوفمبر 2023

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية الخميس، نفاد الغذاء والمياه الصالحة للشرب بعد أن ضرب الاحتلال خط المياه المخصص للمستشفى.

وقال مدير المجمع في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال الذي يسيطر على المستشفى عطّل خط المياه المغذي للمستشفى، ما أدى إلى قطع المياه عنه.

وأوضح أبو سلمية، أن جنود الاحتلال رفضوا إصلاح الخط المعطل، مضيفاً أن "المياه الصالحة للشرب نفدت ونسمع نداءات يوجهها المحاصَرون إلى الجيش الإسرائيلي لتزويدهم بالمياه في ظل العطش الذي بدأ يصيب النّاس ومن بينهم جرحى".

وحذر أبو سلمية من أن جيش الاحتلال يسحب الجثث من قسم الطوارئ إلى جهات لا نعرفها.

وأشار المدير إلى أن جيش الاحتلال لا يزال "يرفض تشغيل آلات غسيل الكلى ما قد يؤدي إلى ازدياد الوفيات".

وجدد الدكتور أبو سلمية تأكيد أن "الوقود لم يدخل إلى المستشفى" محذراً من أن "الوضع بات صعباً للغاية".

والأربعاء اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال 24 ساعة، فيما كانت الدبابات تحاصر المجمع منذ أسبوع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبدأ الاقتحام الأول فجر الأربعاء، فيما كان المجمَّع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بجثامين عشرات الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

ومنذ أيام يتعرض مجمّع الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفاه مراراً حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويُعَدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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