سياسة
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إسرائيل تُسقط النصب التذكاري لسفينة "مرمرة" بميناء غزة
أسقط الجيش الإسرائيلي النصب التذكاري لسفينة مرمرة بميناء غزة، بعد إعلانه أن مقاتلي الوحدة 13 الخاصة للكوماندوز البحري سيطروا على المرسى.
إسرائيل تُسقط النصب التذكاري لسفينة "مرمرة" بميناء غزة
الجيش الإسرائيلي يسيطر على ميناء غزة ويُسقط النصب التذكاري لشهداء السفينة "مافي مرمرة" / صورة: AA
16 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته سيطرت على ميناء غزة وأسقطت النصب التذكاري لشهداء السفينة "مافي مرمرة" في المرفأ.

وقال الجيش، في بيان، إنه "جرى إسقاط نصب تذكاري يمجّد حوادث سفينة مرمرة".

وأضاف أنه "كان بعض مقاتلي الوحدة 13 الخاصة للكوماندوز البحري الذين سيطروا على المرسى (الميناء)، شاركوا في القتال خلال حوادث مرمرة".

وفي 31 مايو/أيار 2010، هاجم الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي سفن "أسطول الحرية" فيما كانت في المياه الدولية تتجه نحو غزة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006 وإيصال مساعدات إنسانية.

وكان بين سفن الأسطول السفينة "مافي مرمرة" التركية وعلى متنها أكثر من 500 ناشط ومتضامن أغلبهم أتراك، واستُشهد 10 أتراك جراء الهجوم الإسرائيلي.

ومضى الجيش قائلاً في بيانه، إن قوات مدرعات ووحدات خاصة سيطرت على ميناء غزة، وجرى تدمير 10 فتحات أنفاق وأربعة مبانٍ.

وتابع أنه استشهد 10 مقاتلين فلسطينيين في الميناء، الذي كان يخضع لسيطرة حركة حماس، حسب البيان.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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