سياسة
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مخاطباً إسرائيل.. بوريل: دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين "دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب، وأقول هذا باعتباري صديقاً لإسرائيل"
مخاطباً إسرائيل.. بوريل: دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يطالب إسرائيل بضمان حماية المدنيين في غزة / صورة: AFP 
16 نوفمبر 2023

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، إسرائيل بضمان حماية المدنيين في غزة، قائلاً: "أطلب منكم ألا يعميكم الغضب".​​​​​​​

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس.

وقال بوريل: "غزة ليست بعيدة عن هنا، إن رعب طرف لا يبرر رعب آخر، إن مدنيين أبرياء بمن فيهم آلاف الأطفال قُتلوا في الأسابيع الأخيرة، ونعلم أن أناساً أُجبروا على ترك منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة، يحتاجون إلى الطعام والماء والوقود والحماية".

وأضاف موجهاً كلامه إلى وزير الخارجية الإسرائيلي: "أتفهم غضبكم وألمكم، أتفهم ألم الناس الذين هوجموا واختطفوا، ولكن دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب، وأقول هذا باعتباري صديقاً لإسرائيل".

وكان بوريل يتحدث بعد زيارة برفقة كوهين إلى بلدة بئيري في غلاف قطاع غزة التي كانت من ضمن البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق وإلى هدن إنسانية حتى تصل المساعدات إلى محتاجيها.

وقال بوريل، الذي وصل الخميس إلى إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية غير محددة المدة: "ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهدن إنسانية حتى تصل المساعدة إلى المحتاجين".

وأضاف: "أدان الاتحاد الأوروبي تصرفات حماس بأشد العبارات الممكنة، وهو واضح بشكل لا لبس فيه بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".

وأردف: "ولضمان عدم تكرار هذه الفظائع مرة أخرى، يجب إيجاد حل سياسي مستدام بسرعة".

وتابع بوريل: "جميع المدنيين يستحقون الحماية. قُتل كثير بالفعل، ويستحق الإسرائيليون العيش في أمن وسلام مع جيرانهم، كما يستحق الفلسطينيون الأمر ذاته".

ومضى قائلاً: "سأعمل مع وزير الخارجية كوهين والشركاء الآخرين نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيزه خلال جولتي الإقليمية التي تبدأ اليوم في إسرائيل".

وبشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال بوريل: "يجب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط".

واعتبر بوريل أنه "يجب هزيمة حماس ولكن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، فحماس شيء والشعب الفلسطيني شيء آخر".

وبدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "على أوروبا والعالم أن يتحدوا لتحرير غزة من حماس".

وأضاف: "إسرائيل ستواصل الحرب مهما استغرق الأمر حتى نطيح بنظام حماس وحتى نعيد جميع المختطفين الـ239".

واعتبر كوهين أن "زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي تحظى بأهمية كبيرة في استمرار الدعم الدولي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وفق تعبيراته.

​​​​​​​ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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