دعت مصر الخميس إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتضمن تنفيذ هدن وإقامة ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وجاءت الدعوة في بيان للخارجية المصرية، غداة تبني المجلس مساء الأربعاء مشروع قرار تقدمت به مالطا يطالب بـ"وقف فوري وممتد" للاشتباكات في غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية إنها "ترحب بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وأكدت "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع".

كما شددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية المجلس وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

والأربعاء، قدمت مالطا التي تترأس حالياً مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة، مشروع القرار وصوت لصالحه 12 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.