سياسة
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"أونروا" تُعلن استشهاد 103 من موظفيها وتحذر من تعمد شل عملياتها في غزة
كشف مفوض عام وكالة أونروا فيليب لازاريني، عن استشهاد 103 من موظفي الوكالة بغزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محذراً من محاولات متعمدة لشل عملياتها بالقطاع.
"أونروا" تُعلن استشهاد 103 من موظفيها وتحذر من تعمد شل عملياتها في غزة
الأونروا تحذر من محاولة "متعمدة لشل" عملياتها في غزة / صورة: AA
16 نوفمبر 2023

أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الخميس، ارتفاع عدد شهداء موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 103 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني، في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس: إن "كل يوم يصبح يوماً حزيناً للأمم المتحدة وأونروا مع تزايد عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة، فالآن تأكد مقتل 103 منهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأعرب المسؤول الأممي عن شعوره بالصدمة.

وفي معرض وصفه لزملائه الشهداء، قال لازاريني: "كانوا أشخاصاً رائعين، وكرسوا حياتهم لخدمة مجتمعاتهم".

محاولة متعمدة لشل عملياتها

وفي السياق، حذر لازاريني من محاولة متعمدة لشل عمليات الوكالة في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: "أعتقد أن محاولة متعمدة تجري لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا"، متحدثاً عن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

​​​​​​​ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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