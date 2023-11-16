أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الخميس، ارتفاع عدد شهداء موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 103 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني، في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس: إن "كل يوم يصبح يوماً حزيناً للأمم المتحدة وأونروا مع تزايد عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة، فالآن تأكد مقتل 103 منهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأعرب المسؤول الأممي عن شعوره بالصدمة.

وفي معرض وصفه لزملائه الشهداء، قال لازاريني: "كانوا أشخاصاً رائعين، وكرسوا حياتهم لخدمة مجتمعاتهم".

محاولة متعمدة لشل عملياتها

وفي السياق، حذر لازاريني من محاولة متعمدة لشل عمليات الوكالة في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: "أعتقد أن محاولة متعمدة تجري لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا"، متحدثاً عن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

​​​​​​​ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.​​​​​​​