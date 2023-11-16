سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد نفاد الوقود.. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماماً عن قطاع غزة
قالت شركات الاتصالات العاملة في السوق الفلسطينية الخميس، إن انقطاع الوقود أدى إلى انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.
بعد نفاد الوقود.. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماماً عن قطاع غزة
انقطعت جميع خدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة مع استمرار منع إدخال الوقود / صورة: AFP
16 نوفمبر 2023

أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السوق الفلسطينية الخميس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لنفاد الوقود اللازم لتوليد الطاقة للمقسمات الرئيسية.

جاء ذلك في بيانات صحفية منفصلة، عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل، جوال)، وشركة "أوريدو فلسطين"، بعد يوم من نفاد الوقود، وتشغيل بطاريات تخزين الطاقة (UBS).

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: "نأسف لإعلان انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة، بعد منع إدخال الوقود ونفاد مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".

ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة فيها.

كذلك قالت "أوريدو" فلسطين في بيان: "يؤسفنا الإعلان لمشتركينا وأهلنا عن توقف خدماتنا في جنوب وبعض مناطق شمال قطاع غزة، وذلك جراء نفاد الوقود".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر تفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

وهذه المرة الرابعة التي تنقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، إذ سبق أن قطعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاماً.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us