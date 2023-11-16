أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السوق الفلسطينية الخميس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لنفاد الوقود اللازم لتوليد الطاقة للمقسمات الرئيسية.

جاء ذلك في بيانات صحفية منفصلة، عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل، جوال)، وشركة "أوريدو فلسطين"، بعد يوم من نفاد الوقود، وتشغيل بطاريات تخزين الطاقة (UBS).

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: "نأسف لإعلان انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة، بعد منع إدخال الوقود ونفاد مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".

ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة فيها.

كذلك قالت "أوريدو" فلسطين في بيان: "يؤسفنا الإعلان لمشتركينا وأهلنا عن توقف خدماتنا في جنوب وبعض مناطق شمال قطاع غزة، وذلك جراء نفاد الوقود".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر تفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

وهذه المرة الرابعة التي تنقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، إذ سبق أن قطعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاماً.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء