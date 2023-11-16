سياسة
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الأمم المتحدة تحذّر من خطر "مجاعة واسعة النطاق" في غزة
قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن إمدادات الغذاء والمياه في غزة معدومة، وحذرت من مجاعة واسعة النطاق قد تواجه القطاع.
الأمم المتحدة تحذّر من خطر "مجاعة واسعة النطاق" في غزة
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق / صورة: AA
16 نوفمبر 2023

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس، من أن قطاع غزة قد يواجه "مجاعة واسعة النطاق" مضيفاً أن جميع السكان تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.

وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية للبرنامج في بيان "إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعلياً في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود".

وأضافت "في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالاً فورياً بحدوث مجاعة".

والأسبوع الماضي قالت مسؤولة في برنامج الأغذية العالمي إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء ويواجهون سوء التغذية بسبب حصار مُهلك تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

وأكدت أنه لم يدخل إلى غزة إلا نذر يسير من المساعدات الإنسانية منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع المكتظ بالسكان.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن الإمدادات التي تدخل غزة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية للسكان.

​​​​​​​ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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