يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على أهداف مدنية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، التي سبق أن أعلنها مناطق آمنة.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخميس، في بيانات منفصلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق التي أعلنتها "آمنة" في أوقات سابقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "مروحيات إسرائيلية أطلقت النار تجاه منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأفادت في بيان آخر بـ"سقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب رفح جنوب القطاع".

وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مراراً، عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات سبق أن أعلنتها سلطات الاحتلال مسارات "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

جاء ذلك بعدما جدد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاره لأهل غزة وطلب منهم النزوح نحو الجنوب "من أجل سلامتهم"، على حد زعمه.

وأوضحت الوزارة في بيان آخر أن "4 أشخاص استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو دحروج في النصيرات وسط القطاع".

ولفتت الوزارة أيضاً إلى سقوط "شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وسبق أن طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المواطنين الفلسطينيين في مناطق غزة وشمال غزة بالنزوح باتجاه جنوب الوادي، لكن عدداً كبيراً منهم استشهد خلال رحلة النزوح، كما أن هذه المناطق تشهد تواصلاً في عمليات القصف والاستهداف لمنازل وممتلكات المواطنين.

ورفض جزء كبير من المواطنين النزوح جنوباً لاعتبارات عديدة على رأسها عدم وجود مناطق أو مسارات آمنة وخشية من مخططات الاحتلال لتهجير سكان هذه المناطق وإفراغها من سكانها.

ومنذ 41 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.