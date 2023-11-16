قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الخميس، إن قوات الاحتلال قتلت 30 شخصاً حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وقال إسماعيل ثوابتة المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، إن قوات الاحتلال "تمنع إدخال الطعام والماء والعلاج وحليب الأطفال إلى الخدج والنازحين والجرحى والطواقم الطبية، والمستشفى تحول إلى سجن كبير فيه سبعة آلاف شخص".

وأشار المتحدث باسم المكتب الإعلامي إلى أن قوات الاحتلال "قتلت 30 شخصاً حاولوا الخروج من المستشفى" محذراً من " كارثة صحية داخل مجمع الشفاء حيث مرضى يلفظون أنفاسهم الأخيرة بسبب حرمانهم من غسيل الكلى، ونتوقع أن يُستشهد جميع مرضى الكلى في المجمع".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أعلنت مسارات آمنة لخروج المواطنين من مستشفى الشفاء، وسجلت حالات عدة جرى خلالها قتل واصابة المواطنين الذين حاولوا الخروج.

وطالب المتحدث بتحرك المجتمع الدولي "لتحرير مستشفى الشفاء من الاحتلال ومده بما يلزم من وقود ومستلزمات".

وذكر ثوابتة أن قوات الاحتلال "عاثت فساداً في مستشفى الشفاء، وأحدثت دماراً هائلاً دون أن تراعي حرمة المستشفى وقدسية المهنية الطبية"

وأضاف أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة "قد يسهم في إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق مليونين و300 ألف إنسان".

ومنذ 41 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.