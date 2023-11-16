سياسة
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صحيفة عبرية: مجموعات يمينية إسرائيلية تخطط للاستيطان شمال قطاع غزة
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن حركات يمينية إسرائيلية بالتنسيق مع الحكومة والجيش بلورت خلال الأسابيع الأخيرة، بنية أساسية تهدف إلى إعادة الاستيطان في غزة.
صحيفة عبرية: مجموعات يمينية إسرائيلية تخطط للاستيطان شمال قطاع غزة
صحيفة "يديعوت أحرونوت" تكشف عن حراك تقوده جهات يمينية إسرائيلية تهدف إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة / صورة: وسائل التواصل
16 نوفمبر 2023

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، عن حراك تقوده جهات يمينية إسرائيلية مدعومة برموز وزعماء المستوطنين تهدف إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنه "خلال الأسابيع الأخيرة بلورت عدة حركات يمينية إسرائيلية بنية أساسية لائتلاف يجمع تكتلات تهدف إلى العودة إلى مستوطنات غوش قاطيف في قطاع غزة".

وحسب الصحيفة فإن رئيس مجلس "السامرة" يوسي داغان يشرف على هذا الحراك وعمل التكتلات المشمولة فيه التي تسعى لتأسيس نواة للاستيطان في شمال قطاع غزة "وجهةً مبدئيةً".

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد قبل أيام أن العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة "ليست هدفاً واقعياً".

وأشارت إلى أن الحركات اليمينية الإسرائيلية تهدف إلى تنفيذ خطوات استيطانية بالتنسيق مع الحكومة والجيش، ونقلت عن أحد المؤسسين قوله: "الجميع يعلم اليوم أن الأمن فقط في المكان الذي فيه مستوطنات، في الأماكن الخالية من الاستيطان نشأ لدينا وحش على مداخل بيوتنا"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وزعم أن "النصر على حركة حماس سيكون في إعادة أراضينا، البداية في شمال القطاع".

وقال أحد المسؤولين اليمينيين للصحيفة: "منذ ولادة الصهيونية من المعروف أن الاستيطان والأمن يسيران معاً، إن الانسحاب من غزة بعد اتفاق أوسلو أضر بأمن إسرائيل كلها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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