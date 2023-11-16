سياسة
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واشنطن بوست: لا دليل لدى إسرائيل على وجود نشاط مسلح بمجمع الشفاء في غزة
كشف دبلوماسي أوروبي لصحيفة واشنطن بوست عن غياب أي دليل واضح لدى إسرائيل حتى الآن، يُثبت أي نشاط مسلح في مستشفى الشفاء، ما دفع الحلفاء الغربيين وبينهم الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على تل أبيب لقبول وقف القتال.
واشنطن بوست: لا دليل لدى إسرائيل على وجود نشاط مسلح بمجمع الشفاء في غزة
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: غياب دليل على وجود نشاط عسكري بمجمع الشفاء الطبي / صورة: AFP
16 نوفمبر 2023

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن دبلوماسي أوروبي، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن غياب دليل على وجود نشاط عسكري بمجمع الشفاء الطبي، دفع الغرب إلى الضغط لوقف القتال في قطاع غزة المستمر منذ 41 يوماً.

الدبلوماسي أوضح أن تل أبيب كانت تأمل أن يؤدي اقتحام مستشفى الشفاء إلى ظهور أدلة دامغة على وجود نشاط مسلح كبير.

وأضاف أن غياب دليل واضح على وجود نشاط عسكري في مجمع الشفاء دفع الحلفاء الغربيين، وضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل قبول وقف القتال.

والأربعاء اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال 24 ساعة، فيما كانت الدبابات تحاصر المجمع منذ أسبوع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وبدأ الاقتحام الأول فجر الأربعاء، فيما كان المجمَّع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بجثامين عشرات الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

ومنذ أيام يتعرض مجمّع الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته مراراً حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في غزة.

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويُعَدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.

ومنذ 41 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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