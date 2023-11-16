سياسة
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد أن المقاومة مستعدة لحرب طويلة
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن المقاومة مستعدة لحرب طويلة، مؤكداً أن إسرائيل لو أرادتها معركة طويلة، فالمقاومة نفَسها أطول.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد أن المقاومة مستعدة لحرب طويلة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يؤكد أن المقاومة مستعدة لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي / صورة: AA
16 نوفمبر 2023

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، أن المقاومة في قطاع غزة مستعدة لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول".

جاء ذلك في كلمة مصورة، أشاد فيها هنية بصمود الشعب الفلسطيني وتضافر جهود فصائل المقاومة "من أجل تشتيت قدرات الجيش الإسرائيلي وإضعافه على جبهات متعددة".

وقال: "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا وسيكون لمقاومتنا فيها القول الفصل"، مشيراً إلى أن المقاومة "تخوض مع العدو الصهيوني صراعاً استراتيجياً لن نكون فيه إلا منتصرين".

وأشار إلى "الانتصارات التي تحققها عناصر المقاومة على الأرض في قطاع غزة"، مضيفاً: "أبطال المقاومة يسطرون على أرض غزة صفحات مجد عزَّ نظيرها في البطولة والشجاعة والإقدام، ويوجهون ضرباتهم الموجعة إلى جيش عدونا وآلياته".

وتابع: "سوف يرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة وهي تدحر الاحتلال من قطاع غزة كما دحر قبل 18 عاماً، ولن يحصد إلا مزيداً من الفشل، والخيبة والانكسار".

واعتبر هنية أن سكان قطاع غزة والمقاومة "أفشلوا أهداف العدو ومخططاته في التهجير أو استعادة الأسرى بالقوة".

وعلى صعيد آخر، دعا هنية لتنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض قبل أيام، لا سيما المتعلقة بـ"وقف العدوان وكسر الحصار فوراً عن قطاع غزة، وحماية المقدسات، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

ولفت إلى أهمية "سرعة انعقاد اللجنة المكونة من عدد من الدول والمكلفة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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