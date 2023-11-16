سياسة
2 دقيقة قراءة
في رسالة إلى الضيف.. قائد فيلق القدس: لن نسمح للعدو المتوحش بالاستفراد بغزة
أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وقوف بلاده ومحور المقاومة مع المقاومة الفلسطينية في معركتها في غزة.
في رسالة إلى الضيف.. قائد فيلق القدس: لن نسمح للعدو المتوحش بالاستفراد بغزة
الجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني / صورة: Reuters Archive
16 نوفمبر 2023

قال القائد الأعلى لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الخميس، إن محور المقاومة يدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حربها مع إسرائيل في غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهها قاآني إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أكد خلالها:" الالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا".

مشيراً إلى أن "إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة ومعهم كل شرفاء الأمة وأحرار العالم لن يسمحوا لهذا العدو المتوحش ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها الأبطال الصامدين ولن يمكنوه من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين".

وشدد قاآني على "العهد والميثاق والالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا، ونطمئنكم بأننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرين للمقاومة سنفعل كل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية".

وحذر عدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، إيران من التدخل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما حذرت إيران من أن تمادي إسرائيل بمجازرها في غزة سيقود إلى تفجر الأوضاع في المنقطة.

ومنذ 41 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us