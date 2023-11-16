قال القائد الأعلى لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الخميس، إن محور المقاومة يدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حربها مع إسرائيل في غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهها قاآني إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أكد خلالها:" الالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا".

مشيراً إلى أن "إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة ومعهم كل شرفاء الأمة وأحرار العالم لن يسمحوا لهذا العدو المتوحش ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها الأبطال الصامدين ولن يمكنوه من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين".

وشدد قاآني على "العهد والميثاق والالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا، ونطمئنكم بأننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرين للمقاومة سنفعل كل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية".

وحذر عدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، إيران من التدخل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما حذرت إيران من أن تمادي إسرائيل بمجازرها في غزة سيقود إلى تفجر الأوضاع في المنقطة.

ومنذ 41 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.