قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا عمر جليك إن المسؤولين في تل أبيب يحاولون التستر على الجرائم في العدوان الإسرائيلي المستمر ضد غزة من خلال استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب عمر جليك على حسابه عبر منصة إكس: "أوهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإدارة الإسرائيلية الدموية ووزير الخارجية إيلي كوهين باستهداف الرئيس أردوغان هي محاولة للتغطية على جرائمهم التي سيحاسبون عليها يوماً ما".

وأكد جليك أن إسرائيل متورطة في جرائم تركت “علامة سوداء في تاريخ البشرية”، من خلال تدمير المساجد والكنائس والمستشفيات، مشيراً إلى أن الإدارة الإسرائيلية ذبحت آلاف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأضاف: "يتبع رئيسنا سياسة تحافظ على كرامة الإنسان وتدافع بحزم عن القيم الإنسانية" مشيراً إلى أن "نتنياهو وأقرانه يتبعون سياسة المذابح".

ورفضت تركيا الأربعاء "الافتراءات التي لا أساس لها" التي أطلقها نتنياهو ضد أردوغان وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين "ليس لهم الحق في الحديث عن القانون".

ومنذ 41 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.