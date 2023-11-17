في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، منعت شرطة العاصمة الفرنسية باريس تنظيم مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. لكن رغم ذلك المنع، أصر الآلاف على الخروج إلى الشارع، ليجدوا رجال الشرطة في انتظارهم، حيث انهالوا على الجمع بالعصي والقنابل المسيلة للدموع.

وفي تصريحه لـ TRT عربي وقتها، قال لوكا إيليسيو، وهو طالب فرنسي متضامن مع القضية الفلسطينية وشارك في تلك المظاهرة: "لقد بدأت الشرطة في إخلاء الساحة، وهنا وقع القمع الكبير (...) حاصرونا إلى أن قادونا نحو الأزقة الفرعية، وبدؤوا بضربنا بقنابل الغاز والهراوات".

وكانت تلك الأحداث بمثابة دعوة عامة لقمع أي شكل من أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية في فرنسا، إضافة إلى التحريض الإعلامي المتواصل ضد النشطاء المتضامنين. وهي دعوة سرعان ما تلقفتها مجموعات اليمين المتطرف الفرنسي العنصرية، لتطلق حملة مضايقات وتهديدات وانتهاكات بحق أولئك النشطاء.

مضايقات وتهديد بالتصفية

إحدى هؤلاء النشطاء الذين تعرضوا لتهديدات جماعات اليمين العنصري، هي ألبرتا نور، الطالبة الفرنسي في جامعة تولوز وعضوة فصيل "القبضة المرفوعة" اليساري التابع لحزب "الثورة الدائمة".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، أخذت ألبرتا على عاتقها المشاركة في معظم التظاهرات المناصرة لفلسطين في فرنسا، وجعلت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة من أجل التعريف بالقضية وحشد الدعم الشعبي لها. كل هذا وضعها في منظار جماعات اليمين المتطرف، التي استهدفتها بحملة مضايقات شرسة وتهديدات.

وتحكي ألبرتا، في حديثها لـ TRT عربي، عما تعانيه بشكل يومي، قائلة: "أتلقى في اليوم عشرات الاتصالات والرسائل النصية، أغلبها شتائم وتهديدات متعلقة بنشاطي المناصر للقضية الفلسطينية". وتضيف الناشطة الفرنسية: "لقد نشروا رقم هاتفي في مجموعات الفاشيين على الإنترنت (...) لقد تلقيت اتصالات تهددني بالقتل! ومنهم من جرب التحايل علي بدعوى أنه عامل توصيل من أجل معرفة مكان سكني".

على غرار ألبرتا، وصلت إلى مجموعة "فلسطين ستنتصر" الفرنسية تهديدات من مجموعات اليمين العنصري. وتعد المجموعة، التي أسست عام 2019، إحدى التنظيمات النشطة في مناصرة القضية الفلسطينية وحملات مقاطعة إسرائيل في فرنسا.

وأكّد الناطق الرسمي باسم المجموعة، توم مارتان، في تصريح أدلى به لـ TRT عربي، بأنهم هُددوا نظير نشاطهم المناهض للاحتلال الإسرائيلي و"حرب الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

وإضافة إلى هذا، تلقى عدد من النشطاء المناصرين لفلسطين صوراً لأسمائهم على قذائف معدة لقصف غزة، مرفقة برسائل تهديد وسخرية من المذابح، كتبها مقاتلون فرنسيون يحاربون في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب ما كشف النشطاء.

ونشرت الناشطة الحقوقية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، صورة على صفحتها في إنستغرام، تظهر قذيفة كتب عليها "ريما حسن. هذه هدية لأصدقائك في غزة". وأُرسلت إلى النائب عن حزب "فرنسا الأبية" دافيد غيرو، صورة مماثلة مرفقة بشتائم وإهانة، إضافة إلى رسالة تهديد تقول: "الهاغانا ورابطة الدفاع اليهودي تراقبانك، هذا كان إنذارنا الأول".

وذهبت هذه الجماعات العنصرية أبعد من التهديد، إلى المهاجمة والاعتداء على التظاهرات المناصرة لفلسطين. وهاجم نشطاء يمينيون متطرفون مساء السبت، فاعلية نظمتها مجموعة "69 فلسطين" في مدينة ليون الفرنسية، واعتدوا على المشاركين فيها ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وفي تصريح للصحافة، قال جيروم فاينيل، رئيس مجموعة "فلسطين 69": "اليمين المتطرف هاجمونا بالمفرقعات، وأحمل في يدي إحداها"، مشيراً أيضاً إلى قضبان حديدية وقوارير زجاجية.

تحريض متواصل

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، دأب الإعلام اليميني الفرنسي على التحريض ضد المناصرين للقضية الفلسطينية، ومهاجمة الناشطين والسياسيين الذين يدينون المجازر التي تقوم بها إسرائيل.

وتعرض نواب حزب "فرنسا الأبية"، التي رفضت إدانة المقاومة الفلسطينية، لحملة انتقادات واسعة وتحرش إعلامي، بلغ بأحد ضيوف برنامج حواري على قناة "CNews"، وهو المغني اليهودي أنريكو ماسياس، للدعوة إلى "التصفية الجسدية" لأعضاء الحزب.

وكتب موقع حزب "الثورة الدائمة" الفرنسي، بأن موجات التحريض هذه طالت الجالية المسلمة في البلاد، وأن "عدداً من الهجمات الإعلامية المعادية للإسلام في الأيام الأخيرة، كانت جزءاً من عرض الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باعتباره صراعاً بين المسلمين واليهود، أو حتى باعتباره صراعاً بين حضارة يهودية مسيحية و حضارة عربية".

وأضاف الموقع بأن "هذا الهجوم المعادي للإسلام لا يمكن فصله عن محاولة تجريم القضية الفلسطينية. إذ تستغل وسائل إعلام عديدة هذا الأمر لاستهداف المظاهرات والأنشطة الداعمة لفلسطين"، وبالتالي "شهدنا تزايد الاتهامات بالتغاضي عن الإرهاب ومعاداة السامية ضد أولئك الذين يتجرأون على معارضة مذبحة الأطفال التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".

ماكرون متورط!

وإلى الآن، لم تتحرك السلطات الفرنسية بشكل حقيقي لحماية هؤلاء النشطاء والمنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية، من التهديدات التي تعرضت لها. وهو ما ظهر جلياً في طريقة تعامل الشرطة مع حادث ليون يوم السبت، إذ لم تعتقل سوى شخص واحد من العشرات الذين هاجموا فعالية "فلسطين 69".

بالمقابل، يُجمع هؤلاء النشطاء على أن حكومة ماكرون متورطة فيما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات واعتداءات. وحسب تصريحات الناطق باسم "فلسطين ستنتصر"، توم مارتان، لـ TRT عربي، فإن "الحكومة الفرنسية في الواقع متواطئة وتشارك في الإجرام الذي نتعرض له".

وأضاف مارتان: "على سبيل المثال، نشأت "رابطة الدفاع اليهودية" (جماعة صهيونية عنصرية) في فرنسا منذ 15 عامًا، وإلى اليوم لم تخضع لأي إجراء حل، في حين تم حل منظمات داعمة للفلسطينيين. إذاً فالسياسة الحكومية تقوم على ملاطفة المنظمات اليمينية المتطرفة، خاصة تلك المؤيدة لإسرائيل، وفي الوقت نفسه، تجرم المنظمات المناهضة للعنصرية والفاشية".

من جانبه أيضاً، يؤكد المؤرخ والصحفي الفرنسي دومينيك فيدال، هذا التواطؤ. ويقول فيدال، في تصريحات لـ TRT عربي، بأن: "المشكلة الأساسية في هذا السياق، وبصراحة، هي مواقف وسلوكيات الحكومة الفرنسية".

وتابع فيدال "مرة أخرى، مثل عام 2014، تنهج الحكومة الفرنسية سياسة قمعية خطيرة للغاية. ولا أتحدث هنا فقط عن سلوك قوات الشرطة، الذي يعتبر، كما يعلم الجميع، عنيفاً... بل عن جزء من أنشطتهم المتشبعة بالعنصرية وخاصةً الإسلاموفوبيا".