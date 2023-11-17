سياسة
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شُهداء ومُصابون بقصف إسرائيلي استهدف نازحين في رفح جنوبي غزة
تعرّضت مناطق متفرقة من قطاع غزة مجدداً لقصف جوي إسرائيلي "عنيف" استهدف النازحين، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" مخلّفة عدداً من الشهداء والمصابين.
شُهداء ومُصابون بقصف إسرائيلي استهدف نازحين في رفح جنوبي غزة
الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف لقطاع غزة / صورة: AA
17 نوفمبر 2023

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، دون ذكر عدد محدد.

وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي واصل قصف عدة مناطق في قطاع غزة، خصوصاً حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأوضحت أن شماليّ قطاع غزة تَعرَّض فجر الجمعة لقصف جوي إسرائيلي "عنيف"، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيَّي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شماليّ القطاع.

وأشارت إلى استشهاد 11 فلسطينياً على الأقلّ وإصابة آخرين مساء الخميس، "في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً "عزبة ملّين" في جباليا، "ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

ولفتت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين في وقت لاحق، إثر غارة إسرائيلية على منطقة "الفالوجا" في مخيم جباليا.

ومنذ 42 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 11 ألفاً و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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